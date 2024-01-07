Рекордні обсяги експорту електроенергії пояснили в Укренерго

05 березня 2024, 16:12

Український енергетичний ринок продовжує оновлювати рекорд в експорті електроенергії, що свідчать про потенціал української енергетики навіть в умовах повномасштабної війни росії проти України. Так у вівторок, 5 березня, Укренерго повідомило про новий рекорд експорту, зафіксований другий день поспіль.

📢«Сьогодні запланований обсяг експорту електроенергії знову сягнув рекордної позначки. Загалом до 5 країн (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови) протягом доби планується поставити 13 393 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт», – йдеться у повідомленні.

У компанії відзначили, що експорт електроенергії з України до інших країн відбувається виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі нашої країни.

📢«Повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки повністю забезпечувати потреби українських споживачів, але й збільшувати обсяги виробництва та продажу, отримуючи кошти для подальшого відновлення після збройних атак росіян», – підкреслили в Укренерго.

📈Попри рекордні обсяги експорту, в енергосистемі України залишається профіцит електроенергії, який дозволяє взаємодіяти з сусідніми країнами на взаємовигідних умовах. Наприклад, польський оператор енергосистеми PSE здійснював аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії, з 13:00 до 16:00 загальним обсягом 246 МВт·год.

На ранок 5 березня в Україні через бойові дії та з інших причин на без світла залишалися 387 населених пунктів. Нові пошкодження зафіксовано в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. В Донецькій області через пошкодження повітряної лінії 110 кВ знеструмлено вугледобувне підприємство, шахтарі підняті на поверхню. В районі тривають бойові дії.

📅Нагадаємо, з 14 лютого експорт електричної енергії з України перевищив її імпорт. Також повідомлялось, що 23 лютого Україна почала продавати електроенергію до Угорщини.