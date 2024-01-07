До 14 років позбавлення волі заочно засуджено колаборантку з Луганщини, яка вступила до лав «мвс лнр»

За матеріалами Служби безпеки України судовий вирок отримала мешканка Новоайдару, яка з «патріотичних міркувань» пішла на співпрацю з агресором у лавах окупаційної поліції.
Задокументовано, що у червні-липні 2022 року колишня офіціантка добровільно склала присягу на вірність угрупованню «лнр» і отримала посаду у незаконно створеному «Новоайдарском ровд мвд лнр».
В інтерв’ю пропагандистському медіа жінка заявила, що пішла служити саме в «мвд лнр», оскільки вона є «патріотом росії та лнр».
Наразі вона виконує поліцейські функції в тимчасово окупованому Щастинському районі Луганщини.
На підставі доказової бази СБУ суд визнав зловмисницю винною в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 14 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади у державних та правоохоронних органах, з конфіскацією майна.
Ексофіціантку оголошено у розшук.
Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її затримання.
Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.