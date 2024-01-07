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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
06 березня 2024, 13:03

До 14 років позбавлення волі заочно засуджено колаборантку з Луганщини, яка вступила до лав «мвс лнр»

За матеріалами Служби безпеки України судовий вирок отримала мешканка Новоайдару, яка з «патріотичних міркувань» пішла на співпрацю з агресором у лавах окупаційної поліції.

Задокументовано, що у червні-липні 2022 року колишня офіціантка добровільно склала присягу на вірність угрупованню «лнр» і отримала посаду у незаконно створеному «Новоайдарском ровд мвд лнр».

В інтерв’ю пропагандистському медіа жінка заявила, що пішла служити саме в «мвд лнр», оскільки вона є «патріотом росії та лнр».

Наразі вона виконує поліцейські функції в тимчасово окупованому Щастинському районі Луганщини.

На підставі доказової бази СБУ суд визнав зловмисницю винною в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 14 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади у державних та правоохоронних органах, з конфіскацією майна.

Ексофіціантку оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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