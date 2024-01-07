Чернігівщина атакована російськими авіабомбами, значні руйнування

22 березня 2024, 17:56

Окупаційні російські війська в п’ятницю, 22 березня, вдарили керованими авіабомбами по центру міста Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області та знищили місцевий Будинок Культури. Про це інформує начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.

Чаус зазначив, що російські пропагандисти транслюють знищення цивільної інфраструктури міста у спотвореному світлі: «Внаслідок влучання трьох бомб у військову базу знищено 650 іноземних найманців-неонацистів, вісім Бредлі та три F-16».

📢«Щодо реальної обстановки: знищено будинок культури, поранено двох цивільних осіб. Допомога надається», – написав Чаус.

Відповідні заходи для надання допомоги постраждалим вже вжито.

Міністерство внутрішніх справ також підтвердило, що одну постраждалу людину госпіталізовано, а інша відмовилась від госпіталізації. Наразі на місці події працюють рятувальні служби для надання необхідної допомоги.

❗️Правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксує наслідки терору проти мирних громадян.

📅Нагадаємо, що росіяни здійснили одну з наймасштабніших атаки на енергетичну інфраструктуру України, під час якої було випущено понад 150 ракет і ударних дронів, але сили протиповітряної оборони забезпечили знищення 92 ворожі повітряні цілі.