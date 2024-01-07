На росії під москвою сталася стрілянина в ТЦ «Крокус Сіті Холл»

22 березня 2024, 21:00

На росії у великому концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина та величезна пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали в п'ятницю, 22 березня.

За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї всередині холу. Це сталося до або на початку виступу гурту Пікнік.

За даними проросійських ЗМІ, загинуло понад 10 людей, ще 50 постраждали, інші джерела повідомляють про понад 40 загиблих росіян.

На записах, які публікують Telegram-канали, люди тікають із будівлі. Також з'являються відео, де показані вбиті люди.

🔥В будівлі Крокус Сіті Холл наразі вирує пожежа, горить дах будівлі.

В мережі також з'явилися кадри, як п'ятеро озброєних людей розстрілюють з автоматів присутніх всередині "Крокус Сіті Холла", загнаних у куток. «Попередньо загинули не менше 15 людей», – йдеться у дописі.