Наслідки російської ракетної атаки на Запоріжжя, руйнування цивільної та критичної інфраструктури

22 березня 2024, 12:36

Внаслідок масованої російської ракетної атаки на Запоріжжя сталася трагедія з загиблими, пораненими та зниклими безвісти людьми, повідомив рано вранці 22 березня начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

📢За його словами, «є загиблий, попередньо – вісім поранених і щонайменше двоє зниклих безвісти».

Згідно з інформацією від ОВА: «Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 – пошкоджено. Такими є наслідки двох ворожих ракетних ударів тільки по одній з вулиць Запоріжжя», – вказав Федоров.

Пошкоджено значну кількість житлових будинків та об’єктів інфраструктури, а рух транспорту на дамбі ГЕС був перекритий.

Загалом значно пошкоджено 10 приватних будинків і понад 35 багатоповерхівок. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

📢«За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет. Цілив по критичній інфраструктурі», – підкреслив керівник обласної адміністрації.