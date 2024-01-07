Атака по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Кількість вбитих росіянами людей збільшилась

22 березня 2024, 13:01

Під ранкову масовану російську повітряну атаку потрапив ДніпроГЕС у Запоріжжі. Про це вранці в п'ятницю, 22 березня, повідомила пресслужба Укргідроенерго та очільник Запорізької ОВА, Іван Федоров.

Як вже відомо, вранці російські загарбники знову атакували цивільну та критичну інфраструктуру Україні ракетами різного типу, зокрема під атаку потрапили й об'єкти енергетики.

📢«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована», - йдеться в повідомленні.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато розслідування за фактом масованого обстрілу Запоріжжя та Дніпровської ГЕС.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 22 березня 2024 року російські окупанти здійснили, попередньо, 20 ракетних ударів по території м. Запоріжжя.

Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.

Наразі достоменно відомо про одну вбиту росіянами людину внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.

На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин росії. Кількість постраждалих встановлюється.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

📢«На 13:00 кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х людей», – повідомив голова Запорізької ОВА.