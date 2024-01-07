Масований ракетний удар по Харкову: місто повністю знеструмлено

22 березня 2024, 14:46

Уранці 22 березня місто Харків стало об'єктом масштабної російської ракетної атаки, що призвела до повного відключення електроенергії та паралізувала роботу служб, що залежать від енергопостачання. Про це заявив мер міста Ігор Терехов у п’ятницю, 22 березня.

📢«Харківʼяни, вночі ми з вами стали свідками безпрецедентної ракетної атаки на енергоінфраструктуру Харкова. І щоб впоратися з викликами, які спричинили ці ворожі обстріли, комунальникам та енергетикам потрібний час», – наголосив міський голова.

Вранці Терехов також повідомив про відключення у результаті знеструмлення насосних підстанцій, що призвело до проблем з водопостачанням та опаленням, але комунальні служби вживають заходів для вирішення цих проблем.

📢«На критичній інфраструктурі міста ми задіяли альтернативні джерела живлення, в результаті чого у будинках харківʼян потроху починає зʼявлятися вода. Крім цього, 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень», – повідомив мер.

Внаслідок атаки також було припинено рух електротранспорту, але перевезення здійснюють автобуси за спеціальною схемою.

📢«У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори. Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, щоб уникнути аварій», – додав Терехов.

📞Міський голова також повідомив, що лінії екстреного реагування ДСНС 101 та 112 тимчасово недоступні, і наголосив на необхідності звертатися за допомогою за альтернативними номерами: 1562 і (073) 027-01-12; (050) 113-90-01; (050) 113-90-02.

Попри відсутність сирен повітряної тривоги через відключення, повідомлення про тривогу надходять на мобільні телефони, а поліція та ДСНС інформують про це через гучномовці.

📢«Також по всьому місту відкриті й працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів і пункти незламності, в яких них є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих. Станом на 12 годину дня ними скористалися 2917 людей», – додає Терехов і просить харків'ян не втрачати терпіння.

Раніше повідомлялося про серію вибухів у Харкові після попередження про загрозу балістичного удару.

*фото ілюстративне