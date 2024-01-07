Атака росії на ДніпроГЕС: стався витік нафтопродуктів

22 березня 2024, 17:12

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів на Дніпровську гідроелектростанцію сталася серйозна екологічна катастрофа, яка призвела до витоку нафтопродуктів у річку Дніпро. Про це повідомили у Держекоінспекції Південного округу в п’ятницю, 22 березня.

📢«Внаслідок влучання у Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро. Фахівці інспекції забрали проби води для лабораторного дослідження. Усі отримані матеріали будуть передані до оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

Також було виявлено зони забруднення відходами після ракетних ударів по Запоріжжю: на вулиці Славутича – понад 7200 квадратних метрів та на вулиці Петра Сагайдачного (Бородинський р-н) – понад 300 квадратних метрів.

📅Нагадаємо, що в ніч на 22 березня у Запоріжжі була атакована найбільша в Україні гідроелектростанція – ДніпроГЕС. Сталися два прямі влучання – в електростанції ГЕС-1 та ГЕС-2.

Під час російської атаки, по греблі переміщувався громадський транспорт, ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми. Через обстріл було повністю обмежено рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС. Глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що ГЕС-2 перебуває у критичному стані після обстрілу і є великі сумніви у відновленні її роботи. Загинула одна людина.

Повідомлено в Запорізькій ОВА, що внаслідок атаки по Запоріжжю загинуло троє людей, 14 отримали поранення. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти.

Окрім Запоріжжя, російські терористи завдали повітряних ударів по Дніпру, Кривому Рогу, Хмельницькому, Миколаєву та інших містах України. Багато цивільних та критичних інфраструктурних об'єктів зазнали пошкоджень, що призвело до повного відключення світла та води у деяких населених пунктах.

Складна ситуація у Харкові. За даними «Укренерго», це наймасштабніша атака росіян на енергетичну інфраструктуру України з початку повномасштабного вторгнення.