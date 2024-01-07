 Центр Харкова знову під російським обстрілом – ОВА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 квітня 2024, 13:01

Центр Харкова знову під російським обстрілом – ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 7 квітня російські війська здійснили ракетний удар по місту, постраждали цивільні.

📢«Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок», – зазначив він.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, на місця влучань виїхали профільні служби.

📢«Є пошкодження житлової інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – підкреслив очільник регіону, та згодом доповнив інформацію, – «На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес».

📅Раніше повідомлялося, що вночі у неділю ворог атакував Харків безпілотниками, в результаті чого постраждали троє цивільних.

Джерело: "Харківська ОВА"
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