07 квітня 2024, 13:01 Центр Харкова знову під російським обстрілом – ОВА Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 7 квітня російські війська здійснили ракетний удар по місту, постраждали цивільні. 📢«Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок», – зазначив він. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, на місця влучань виїхали профільні служби. 📢«Є пошкодження житлової інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – підкреслив очільник регіону, та згодом доповнив інформацію, – «На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес». 📅Раніше повідомлялося, що вночі у неділю ворог атакував Харків безпілотниками, в результаті чого постраждали троє цивільних. Джерело: "Харківська ОВА" irtafax.com