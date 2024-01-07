Іспанія передасть Україні обмежену кількість ракет Patriot – ЗМІ

26 квітня 2024, 12:15

Іспанія погодилася передати Україні ракети для систем «Patriot» в контексті вимог НАТО та Європейського Союзу до країн Європи, що мають цю американську систему, передати їх ЗСУ. Про це повідомляє іспанське видання El Pais, посилаючись на власні урядові джерела.

Рішення щодо передачі невеликої кількості ракет було прийняте після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту вже з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Варто зазначити, що Іспанська армія володіє трьома батареями систем «Patriot», кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, які були придбані в Німеччині у 2004 та 2014 роках.

Зазначається, що одна з цих батарей розташована в місті Адана в Туреччині, а дві інші – на базі морської піхоти (у Валенсії). Важливо, що одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів вправлятись цією системою.

Щодо питання категоричної відмови постачання систем Україні, Міністерство оборони Іспанії заявило, що системи ЗРК «Patriot» – є найбільш ефективними у разі ракетних атак, що було доведено під час війни в Україні та на Близькому Сході. Проте, іспанські військові скаржаться на недостатнє укомплектування власних збройних сил.

У разі неможливості передачі батареї, Іспанія погодилася надати обмежену кількість ракет «Patriot» як компенсацію. Проте, зазначається, що ця кількість буде обмеженою через велику вартість самого обладнання та обмеженість військового резерву Іспанії, що складає приблизно 50 одиниць.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель також заявив про необхідність країнам-членам ЄС дістати зенітні системи «Patriot» із ангарів, де вони стоять "про всяк випадок" і передати їх Україні.