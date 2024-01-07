 Дергачі Харківського району: росіяни скинули авіабомби, четверо постраждалих. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 квітня 2024, 12:28

Дергачі Харківського району: росіяни скинули авіабомби, четверо постраждалих

Внаслідок чергової російської атаки на Дергачі Харківського району постраждали двоє дітей. Цю інформацію розповів Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

📢«Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо — керованими авіабомбами», – зазначив він.

Дві дівчинки віком 16 та 5 років отримали першу медичну допомогу на місці ворожої атаки та не потребували госпіталізації.

Наслідком російської атаки стала пожежа у двоповерховому будинку, яку екстрені служби намагаються ліквідувати.

Згодом Синєгубов оновив інформацію, повідомивши, що загальна кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до чотирьох людей.

📢«Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації», - додав він.

📅Нагадаємо, раніше ми повідомляли про атаку російських військ на Балаклію Ізюмського району Харківщини, де в результаті атаки було відомо про поранення не менше, ніж 10 людей.

Джерело: "Харківська ОВА"
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