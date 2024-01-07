 Двома авіабомбами росіяни вдарили по Сумах – ОВА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 квітня 2024, 13:14

Двома авіабомбами росіяни вдарили по Сумах – ОВА

У п’ятницю, 26 квітня, в Сумах сталася чергова атака з боку росії. За повідомленням Сумської ОВА, ворог скинув два КАБи на промисловий об'єкт міста.

📢«На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються. російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення, атакуючи цивільну, виробничу інфраструктуру», – підкреслили у Сумській ОВА.

Наразі немає інформації щодо постраждалих в результаті атаки та масштабів завданих руйнувань.

📅Це не перший раз, коли рф атакує Суми та область. Так, 12 квітня ворог обстріляв житлові райони Сум. Тоді постраждали три людини, частково була зруйнована покрівля нежитлового приміщення. Рятувальники негайно ліквідували пожежу. Унаслідок удару були також пошкоджені вікна у двох адміністративних приміщеннях та 73 вікна у трьох житлових будинках.

Джерело: "Сумська ОВА"
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