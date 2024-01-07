 На росії знищено склад з модулями для КАБів - ЗМІ. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 квітня 2024, 17:29

На росії знищено склад з модулями для КАБів - ЗМІ

Під час вдалої атаки на військовий аеродром Кущевська у Краснодарському краї на росії було знищено ворожий склад для переобладнання авіаційних бомб. Про це заявив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в суботу, 27 квітня.

📢«На аеродромі в станиці Кущевська сьогодні було знищено склад з "керованими модулями планерування і корекції", які перетворюють авіабомби на баражуючий боєприпас (КАБ – ред.), здатний пролетіти 70 кілометрів», – зазначив він.

Публікація Цаплієнка, ймовірно, ґрунтується на відеоматеріалах, які сьогодні зранку оприлюднили російські пабліки. На них видно, як рятувальники рухаються по пошкодженому складу на аеродромі. Також на кадрах помітно фронтові бомбардувальники Су-34 із робочими двигунами, які також можливо готуються до перебазування після атаки безпілотників.

📅Нагадаємо, що в ніч на суботу було здійснено вдалі атаки на військовий аеродром Кущевська, Слов'янський та Ільський НПЗ в Краснодарському краї на росії та інші військові ворожі об'єкти. Пізніше ЗМІ повідомили, що за цією атакою стоїть СБУ, а у міноборони росії заявили, що начебто «збили» 68 «українських» дронів.

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