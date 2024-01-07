Австралія додатково надасть $100 млн на допомогу Україні

27 квітня 2024, 17:37

Австралія підтвердила свою підтримку України, анонсуючи новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові в суботу, 27 квітня.

📢«Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів – на безпілотники в межах Коаліції дронів, а решта суми – на інші військові потреби», – зазначив Шмигаль.

Зазначається, що в рамках цієї допомоги передбачено також постачання боєприпасів класу «повітря-земля».

Прем’єр наголосив, що загальна сума підтримки Австралією України складає понад 655 млн доларів, з яких 540 млн доларів спрямовані саме на військову допомогу.

📅Нагадаємо, нещодавно Канада також оголосила про виділення 2,1 мільйона доларів на підтримку українських виробників безпілотників.