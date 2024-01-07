Інформацію, поширену ЗМІ, про відведення танків Abrams з поля бою було спростовано

27 квітня 2024, 17:58

Українські військові відкидають інформацію, яка була розповсюджена через ЗМІ, що стосується відведення танків Abrams з активних бойових позицій та гарячих ділянок фронту. Згідно з висловлюванням представників 47-ї окремої механізованої бригади у Telegram, американські танки Abrams продовжують брати участь у бойових операціях, оскільки вони ефективно виконують свої завдання на полі бою.

📢«Танки чудово показують себе на полі бою і ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай змушує ховатись його самого. А тим більше – залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки», – відзначили військові.

Вони також наголошують, що не будуть коментувати питання про перебування та перекидання військ та озброєння з метою забезпечення конфіденційності та ефективного ведення бойових дій. При цьому вони закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

📅Раніше інформаційне агентство Associated Press повідомило про відведення танків Abrams з фронту, посилаючись на те, що російські безпілотники перешкоджали їхньому використанню. Згідно з їхнім повідомленням, безпілотники послаблюють оборону танків, тому вирішено було перемістити Abrams для зміни тактики їхнього використання.