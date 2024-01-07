Російський дрон вчинив атаку на вантажівку біля Вовчанська, поранено водія

27 квітня 2024, 18:16

У суботу, 27 квітня, в районі Вовчанська Харківської області FPV-дрон російських загарбників поцілив у вантажний автомобіль. Про це повідомляє Харківська ОДА у мережі Telegram.

📢«Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон потрапив у вантажний автомобіль. Поранення отримав 52-річний цивільний водій», - розповіли в адміністрації.

Пораненого чоловіка доставлено до лікарні, його стан оцінюється як тяжкий.

📅Нагадаємо, що минулого дня, 26 квітня, у Харківській області російський дрон влучив у цивільний автомобіль, який доправляв місцевим мешканцям гуманітарну допомогу. В результаті постраждало подружжя волонтерів та їхній 18-річний син.