На росії повністю згоріли два тепловози - ГУР

28 квітня 2024, 18:36

У двох містах на росії сталася серія пожеж, де було спалено тепловози, що знижує потенційні можливості військової логістики країни-агресора. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в неділю, 28 квітня.

📢«28 квітня 2024 року в місті Оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки 2ТЕ10М. Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ — тоді вночі вогонь знищив тепловоз ЧМЕ-3. ГУР МО України констатує: ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

📅Також нагадаємо, що на нафтобазі в Калузькій області на росії стався вибух. За повідомленням російських пропагандистів, внаслідок падіння двох безпілотників вибухнула цистерна з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.

Ще з ранку повідомлялося про потужну пожежу, яка виникла на росії в Татарстані неподалік від заводу «КамАЗ». Місцева вдала намагалась пояснити, що загорілось сміттєзвалище поблизу заводу.