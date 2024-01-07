 На росії повністю згоріли два тепловози - ГУР. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
28 квітня 2024, 18:36

На росії повністю згоріли два тепловози - ГУР

У двох містах на росії сталася серія пожеж, де було спалено тепловози, що знижує потенційні можливості військової логістики країни-агресора. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в неділю, 28 квітня.

📢«28 квітня 2024 року в місті Оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки 2ТЕ10М. Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ — тоді вночі вогонь знищив тепловоз ЧМЕ-3. ГУР МО України констатує: ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

📅Також нагадаємо, що на нафтобазі в Калузькій області на росії стався вибух. За повідомленням російських пропагандистів, внаслідок падіння двох безпілотників вибухнула цистерна з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.

Ще з ранку повідомлялося про потужну пожежу, яка виникла на росії в Татарстані неподалік від заводу «КамАЗ». Місцева вдала намагалась пояснити, що загорілось сміттєзвалище поблизу заводу.

Джерело: ГУР МО"
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