 На Закарпатті в Тисі виявили тіла двох чоловіків – ДПСУ. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
28 квітня 2024, 13:16

На Закарпатті в Тисі виявили тіла двох чоловіків – ДПСУ

У вечірній час 27 квітня під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса.

На місце події було викликано рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Про це повідомлено Західним регіональним управлінням Держприкордонслужби України-Західний кордон.

📢«Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються», – повідомили прикордонники.

У відомстві нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 людей, які намагалися подолати Тису. Зазначається, що попри зниження води, перепливати річку Тису надзвичайно небезпечно, особливо вночі. Через гостре каміння, кореневища, рештки дерев та інші перешкоди – можна завдати непоправної шкоди життю та здоров'ю.

Джерело: "ДСПУ"
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