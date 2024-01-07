Російська атака на Миколаїв: знову пошкоджено готель, який нещодавно було відновлено

28 квітня 2024, 13:36

Уранці 28 квітня відбувся черговий удар по місту Миколаїв з боку російських окупантів. Близько 04:45 години під час атаки «шахедами» було сильно пошкоджено будівлю готелю в центрі міста. Цю інформацію розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

📢«В іншому готелі, що поруч, вибиті вікна, пошкоджені автомобілі. Крім того, пошкоджений об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає», – повідомив він у месенджері Telegram.

Пізніше голова ОВА наголосив, що власники пошкодженого готелю тільки що відновили будівлю після попередніх обстрілів, які відбулися у 2022 році. Він також зазначив, що поруч з готелем розташовані дитяча спортивна школа та стадіон, і жодних військових об'єктів там немає.

📢«Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, на нашу економіку», – додав Віталій Кім.

Також він підтвердив, що внаслідок удару немає постраждалих. Наразі на місці події працюють всі оперативні служби, які встановлюють наслідки атаки.

📅Нагадаємо, що за інформацією ОВА, учора, 27 квітня, о 17:25 годині, ворожий дрон типу «Ланцет» атакував Березанську громаду Миколаївського району. На щастя, постраждалих не було. Також учора, о 21:41, 21:46 та 22:28 годинах, ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Житловий будинок отримав пошкодження, проте, на щастя, люди не постраждали.