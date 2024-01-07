Під час циркової вистави у Запоріжжі артисти впали з 5-метрової висоти

28 квітня 2024, 13:59

Напередодні, під час вистави у цирку в Запоріжжі, сталася трагедія. Під час виконання акробатичного номера пара артистів зірвалася з висоти та впала на підлогу. Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Запоріжжя".

Згідно з повідомленням, акробати впали з висоти приблизно 5 метрів, отримавши травми різного ступеня тяжкості. Дівчина отримала струс головного мозку, а хлопець зламав ногу.

У відеозаписі, який розповсюдили в інтернеті, видно, як акробати виконують номер під куполом цирку. Вони демонстрували глядачам акробатичний трюк, під час якого хлопець тримався за канат, а дівчина за його ноги. На жаль, канат вискочив із рук артиста, що призвело до їхнього падіння з висоти на підлогу.

📅Нагадаємо, кілька років тому у львівському цирку теж сталася трагедія, коли лев напав на дресирувальника. Чоловіка доставили до лікарні, а глядачів евакуювали зі залу.