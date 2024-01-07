 Польща чекає від України ініціативи щодо повернення чоловіків призовного віку. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
28 квітня 2024, 14:14

Польща чекає від України ініціативи щодо повернення чоловіків призовного віку

Польська влада висловила погляд на необхідність Україною проявити ініціативу щодо повернення чоловіків призовного віку назад до країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму інтерв'ю TVN24.

📢«Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину», – зазначив польський міністр.

Сікорський відзначив, що наразі невідомо, які саме ідеї розглядає Україна для повернення своїх громадян призовного віку додому. Проте він вважає «цікавою» ініціативу з обмеження консульських послуг.

📢«Раніше, у грудні, коли я був у Києві після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки. Цікава ідея», – додав Сікорський.

📅Нагадаємо, що закон про мобілізацію був ухвалений Верховною Радою 11 квітня у другому читанні та вже підписаний президентом. Закон набуде чинності з 18 травня.

Джерело: "TVN24"
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