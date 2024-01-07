Польща чекає від України ініціативи щодо повернення чоловіків призовного віку

28 квітня 2024, 14:14

Польська влада висловила погляд на необхідність Україною проявити ініціативу щодо повернення чоловіків призовного віку назад до країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму інтерв'ю TVN24.

📢«Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину», – зазначив польський міністр.

Сікорський відзначив, що наразі невідомо, які саме ідеї розглядає Україна для повернення своїх громадян призовного віку додому. Проте він вважає «цікавою» ініціативу з обмеження консульських послуг.

📢«Раніше, у грудні, коли я був у Києві після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки. Цікава ідея», – додав Сікорський.

📅Нагадаємо, що закон про мобілізацію був ухвалений Верховною Радою 11 квітня у другому читанні та вже підписаний президентом. Закон набуде чинності з 18 травня.