До постачання Україні ракет Storm Shadow долучилась Італія – ЗМІ

28 квітня 2024, 17:48

Італія приєдналася до постачання ракет Україні. Йдеться про ракети «SCALP EG» / «Storm Shadow». Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс повідомив про це в інтерв'ю The Times.

📢«Я вважаю, що Storm Shadow була надзвичайною зброєю. Велика Британія, Франція та Італія готують цю зброю для використання, зокрема в окупованому Криму», – наголосив Шеппс під час візиту на виробничий майданчик MBDA UK, де виготовляють та модернізують британські ракети.

Італійський уряд поки що не робив офіційних заяв про передачу ракет такого типу до України, але західні експерти вважають, що таке постачання могло вже відбутися без попереднього оголошення.

📅Нагадаємо, що нещодавно Велика Британія оголосила про надання рекордного пакета допомоги Україні.