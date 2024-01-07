 Партизани в окупованому Криму вказали на «цінну» нафтобазу російських загарбників. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
28 квітня 2024, 18:11

Партизани в окупованому Криму вказали на «цінну» нафтобазу російських загарбників

Кримські партизани проводили розвідку протягом кількох місяців на нафтобазі в Джанкої, яку використовують російські окупанти. Ця нафтобаза, одна з найбільших, ретельно охороняється російськими загарбниками, повідомляє партизанський рух Атеш у неділю, 28 квітня.

Партизани змогли зібрати інформацію про шляхи логістики та техніку, яку використовують росіяни для перевезення нафтопродуктів.

За їх даними, територія нафтобази оточена огорожею, постійно патрулюється, а по всьому периметру розміщено десятки камер відеоспостереження.

📢«Вони (камери, - ред.) встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт», – йдеться в повідомленні.

Всю отриману інформацію партизани вже передали Силам оборони України.

📅Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 28 квітня, у Джанкої та у Джанкойському районі окупованого Криму прогримів потужний вибух. Це не перший випадок вибухів в цьому районі за останній час. Раніше було повідомлено про вибухи на аеродромі у Джанкої та про знищення комплексів С-400 та С-300 за допомогою, начебто, балістичних ракет ATACMS.

Джерело: "АТЕШ"
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