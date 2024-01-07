 Росіяни обстріляли інфраструктуру Харкова: загинув залізничник. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
30 квітня 2024, 19:50

Росіяни обстріляли інфраструктуру Харкова: загинув залізничник

Російські загарбники завдали цілеспрямованого удару по цивільній залізничній інфраструктурі в Харкові. Про це було повідомлено пресслужбою Укрзалізниці у вівторок, 30 квітня.

📢«Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників», – зазначено в повідомленні.

Згідно з інформацією, внаслідок ворожого обстрілу загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження, а ще одну співробітницю компанії поранено. Їй надається вся необхідна медична допомога.

📢«Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі», – наголошено в УЗ.

📅Нагадаємо, що в результаті сьогоднішнього удару російських військових керованими авіабомбами в Харкові, одна людина загинула та дев'ять отримали поранення.

Також повідомлялось, що 25 квітня внаслідок обстрілу Донецької області загинули три залізничники. В той же день, у Харківській області, були поранені троє співробітників Укрзалізниці й ворог пошкодив залізничну інфраструктуру в Смілі Черкаської області.

Джерело: "ДСНС, Укрзалізниця"
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