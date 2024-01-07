Обстріл КАБами Харківщини: росіяни вбили людей, є поранені та руйнування

01 травня 2024, 12:35

З ранку в середу російські загарбники нанесли черговий авіаудар по Золочеву на Харківщині. Окупанти знову вбили та поранили мирних мешканців. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram в середу, 1 травня.

📢«Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці», – зазначив він.

Також зауважено, що постраждали ще три автівки, які знаходилися неподалік від місця обстрілу. Внаслідок цієї атаки постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка. Всі подробиці події наразі з'ясовуються.

📢«Під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Також о 10:30 було три ворожих удари КАБами між с. Липці та с. Веселе. Попередньо без травмованих», – уточнив очільник ОВА.

Крім того, сьогодні росіяни знову скинули КАБи на Харків, повідомив мер Ігор Терехов в Telegram.

📢«При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На цей час – без загиблих та поранених», – зазначив він.

📅Нагадаємо, що 30 квітня внаслідок удару КАБами у Харкові одна людина загинула і ще дев'ять отримали поранення. Також було повідомлено про атаку на залізничну інфраструктуру у місті.