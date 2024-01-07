До 15 років за ґратами загрожує колаборанту, який воював проти України у складі армії окупантів

13 червня 2024, 18:16

Слідчі СБУ повідомили про підозру російському бойовику, захопленому ЗСУ в полон під час запеклих боїв на Луганщині.

Встановлено, що 44-річний громадянин України, який фактично мешкав у рф, у квітні 2024 року підписав контракт з міноборони рф і був призначений командиром відділення у 12-му танковому полку окупаційної армії.

«Бойовий шлях» зрадника почався і завершився у тимчасово окупованій Луганській області. Там він пройшов військовий вишкіл і брав участь у бойових діях проти України.

У травні цього року бойовик отримав від командування наказ «за будь-яку ціну» закріпитися на бойових позиціях у лісовому масиві на Сватівщині. Під час штурмових дій його підрозділ був повністю знищений українськими захисниками. Фігурант виявився єдиним, хто вцілів. Аби зберегти життя, він здався у полон.

Він надав СБУ свідчення щодо своєї служби в лавах рашистської армії, своїх командирів, воєнних злочинів, вчинених агресором.

Зловмиснику інкримінується добровільна участь у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.