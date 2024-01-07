Балончиком в обличчя ТЦК, щоб втекти: під Луцьком поліція встановила особу порушника

21 червня 2024, 19:03

Правоохоронці Волині ідентифікували чоловіка, який напав із газовим балончиком на працівників територіального центру комплектування поблизу Луцька. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області.

📢«Інцидент стався вранці 21 червня у селі Липини Луцького району. За лічені години поліцейські встановили особу правопорушника. Це мешканець Луцького району», – зазначили у правоохоронних органах.

Поліція уточнила, що двоє молодих людей відмовилися надати документи для перевірки співробітникам ТЦК. Один із них розпилив газовий балончик в обличчя військових і втік з місця події.

📢«У діях зловмисника вбачаються ознаки правопорушення – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження посадовцю. За це загрожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі», – додали у поліції. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини інциденту.

📅Нагадаємо, 20 червня у Львівській області стався скандал через дії військкомів. Поблизу села Струтін пасажири автобуса перекрили трасу Тернопіль – Львів через затримання водія співробітниками ТЦК.

Раніше, 11 червня, відбулася бійка біля ТЦК у Київському районі Одеси. Медики, які прибули на виклик чоловіка, доставленого до військкомату, заявили, що їх утримували там протягом кількох годин.