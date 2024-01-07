Понад 40 людей залишаються у лікарнях після російського удару по Харкову

23 червня 2024, 13:31

У харківських лікарнях продовжують лікування 41 людина, що постраждали під час російської атаки КАБами у суботу, 22 червня. Серед поранених – троє дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

📢«Стан дітей 12 та 13 років – середній, з позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно», – зазначив Синєгубов.

За його словами, стан чотирьох поранених лікарі оцінюють як тяжкий – усі вони перенесли операції. Голова ОВА також зауважив, що кількість постраждалих може зрости, оскільки люди продовжують звертатися до медичних закладів за допомогою.

📅Нагадаємо, 22 червня росіяни завдали чотирьох ударів по Харкову, один з яких припав на житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули троє цивільних, ще 56 людей отримали поранення чи травми.

ЗСУ повідомили, що ворог використав нові боєприпаси УМПБ Д-30, випустивши чотири снаряди з Білгорода.

16 червня росія також атакувала Харків, завдавши удару по одному з корпусів комплексу відпочинку.