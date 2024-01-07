На Прикарпатті росіяни поцілили по навчальному закладу, є руйнування

22 червня 2024, 13:10

У ніч проти суботи, 22 червня, російські війська завдали ракетного удару по території навчального закладу в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки кілька навчальних корпусів закладу частково зруйновано, інші будівлі зазнали ушкоджень. Про це на своїй сторінці в Facebook та Telegram повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Онищук підкреслила, що ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

📢«Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Є пошкодження й у прилеглих будинках. Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв», – повідомила вона.

За даними ДСНС регіону, в результаті удару утворилася вирва площею 20 квадратних метрів, в якій виник осередок загоряння. Пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено легковий автомобіль.

📅Нагадаємо, що 21 червня росіяни завдали ракетного удару по продовольчому складу в Кривому Розі. Пожежу, що виникла після атаки, також було ліквідовано.