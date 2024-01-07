Наслідки ракетної атаки на Київщину: постраждало двоє людей, багато руйнувань

23 червня 2024, 13:03

Двоє людей отримали поранення внаслідок чергової ракетної атаки рф на Київську область у ніч на 23 червня. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своєму Telegram-каналі.

📢«Сьогодні зранку ворог атакував нашу область ракетами. Станом на 8:00 до медиків звернулися дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують», – зазначив посадовець.

За словами Кравченка, уламки ракет пошкодили шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків в одному з населених пунктів. У будівлях вибито вікна, балкони, фасади та дахи посічені осколками.

Окрім цього, постраждали будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна споруда та три автомобілі.

В Обухівському районі через падіння уламків збитих російських ракет пошкоджено 35 приватних будинків, із них 2 – повністю зруйновано. Пошкоджені квартири в 6 багатоквартирних будинках.

📢«Уламками пошкоджено корпуси лікарні. Пошкоджено низку адмін. будівель: центр зайнятості, приміщення тепломережі та одного підприємства, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, готель, 9 автомобілів. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі», – надали повну інформацію в Київській ОВА.

Психологами ДСНС надано психологічну допомогу 35 особам, із них 6 – діти.

Також рятувальники повідомили про наслідки ворожої атаки.

📢«Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало. На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. На місці працюють піротехніки, психологи та медичні працівники», – зазначили у пресслужбі ДСНС Київщини.

📅Нагадаємо, як раніше повідомлялося, речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти почали використовувати акваторію Азовського моря для розміщення своїх кораблів та запуску ракет типу «Калібр», оскільки вважають її безпечнішою за Чорне море.