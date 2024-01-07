У ніч на 22 червня 2024 року знищено 12 ракет та 13 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».
❗️Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф);
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 4 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклава – Крим).
💥 В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».