 У ніч на 22 червня 2024 року знищено 12 ракет та 13 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
22 червня 2024, 12:24

У ніч на 22 червня 2024 року знищено 12 ракет та 13 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

❗️Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф);
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
  • 4 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);
  • 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклава – Крим).

💥 В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети «Калібр»;
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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