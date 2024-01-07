Тіло чоловіка без ознак життя знайшли на енергопідприємстві Києва

23 червня 2024, 13:54

На одному з енергетичних об'єктів Києва виявили тіло чоловіка, який працював на цьому підприємстві. Про це повідомило Міністерство енергетики на своєму Telegram-каналі в неділю, 23 червня.

📢«43-річного працівника підприємства без ознак життя виявили під час повітряної тривоги в укритті. Причини його смерті поки що невідомі», – зазначили у відомстві.

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть на місці. Наразі обставини події з'ясовуються.

Також повідомляється, що в Івано-Франківській області біля опори повітряної лінії знайшли обірваний провід та тіло місцевої жительки. На місце інциденту викликали поліцію.

📅Нагадаємо, ЗМІ прогнозують, що криза в енергетиці до кінця літа призведе до підвищення цін на бакалію до 15%, а на молочні продукти – до 30%.