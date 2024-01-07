Херсон та Бериславський район під російським обстрілом: є поранені

22 червня 2024, 17:20

Російські загарбники завдали удару по Херсону близько 15:00 у суботу, 22 червня, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з повідомленням, двоє чоловіків віком 37 та 44 років отримали мінно-вибухові травми. Медики наразі проводять додаткові обстеження та надають необхідну допомогу.

📢«росіяни продовжують атакувати жителів Бериславського району з безпілотників. Внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав мешканець Нововоронцовки. У 20-річного чоловіка — мінно-вибухова травма та поранення ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу для надання допомоги», – повідомили в Херсонській ОВА.

📅Нагадаємо, що 22 червня росія також атакувала Харків, внаслідок чого є загиблі та поранені.