 У Бучі невідомий підірвав себе гранатою в авто через відмову везти його на кордон. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал / Події
21 червня 2024, 17:27

У Бучі невідомий підірвав себе гранатою в авто через відмову везти його на кордон

У Бучі, що на Київщині, стався трагічний інцидент, унаслідок якого загинув чоловік. Він підірвав гранату в автомобілі місцевого жителя, який відмовився везти його до кордону. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

📢«Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київської області близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її подвір'я стався вибух в автомобілі», - йдеться у заяві.

За даними слідства, невідомий чоловік сів у автомобіль 59-річного водія КІА та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону із сусідньою державою. Після відмови водія, зловмисник висмикнув чеку та підірвав боєприпас. Водій встиг вибігти з машини, тоді як злочинець загинув на місці.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульна поліція, криміналістична лабораторія та керівництво підрозділу поліції. Особу загиблого наразі не встановлено.

📅Нагадаємо, 18 червня у селі Родичі Харківської області 7-річний хлопчик отримав травми, коли в його руках здетонувала міна. Вибуховий пристрій дитина знайшла під час прогулянки. Хлопчика госпіталізували у стані середньої тяжкості. Експерти встановили, що предмет, який вибухнув у руках дитини, був частиною міни «пелюстка».

Джерело: "Поліція Київської області"
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