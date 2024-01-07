В Україні введено в експлуатацію нову потужну газову свердловину

21 червня 2024, 17:53

АТ «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову потужну свердловину, яка забезпечує додатково 439 тисяч кубометрів газу щоденно. Про це в п’ятницю, 21 червня, повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

📈Глибина нової свердловини становить 5,76 км.

Ця свердловина була закладена як розвідувальна, з метою уточнення геологічної будови та оцінки газоносності відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Результати досліджень виявилися позитивними та перспективними.

📢«Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування» – повідомив керівник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

📅Нещодавно також було оголошено про запуск в Україні нової газової свердловини, яка забезпечує 280 тисяч кубометрів газу на добу.