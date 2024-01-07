Новий російський удар по Харкову: загинула людина, багато поранених та руйнувань

23 червня 2024, 17:14

У неділю, 23 червня, російська авіація знову завдала удару по Харкову, використовуючи керовані авіабомби. Вже відомо про загиблих.

📢«У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, удари були завдані по Шевченківському та Холодногірському районах міста, але інформація ще уточнюється.

📢«Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в половині міста. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси», – розповів Терехов в ефірі національного телемарафону.

Станом на 15:35 було відомо про одного загиблого та чотирьох поранених, яким надається медична допомога.

До 15:55 кількість постраждалих зросла: один загиблий та п’ятеро поранених внаслідок влучання КАБа у приватний житловий будинок.

Ще троє постраждали від удару по дитячому навчальному закладу.

Після авіаудару в місті почались перебої з електропостачанням, зокрема зупинилось метро.

📢«Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», – повідомили у Telegram-каналі Харківського метрополітену.

Також про черговий ворожий обстріл Харкова, зі сторони російських терористів, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢«У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід», – надав інформацію глава області.

У Холодногірському районі відбулось влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також «приліт» був і в Київському районі – у промислову зону.

📢«Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

📅Нагадаємо, що в суботу, 22 червня, російські війська також завдали удару по Харкову, наслідки якого правоохоронці вже зафіксували та показали перші кадри російського обстрілу.