Знову змінено графіки відключень світла в Україні

23 червня 2024, 12:44

В Україні 23 червня відключення електроенергії розпочнуться раніше, з 11:00. Про це повідомляє ДТЕК на своєму Telegram-каналі у неділю, 23 червня.

Згідно з вказівкою «Укренерго», графіки відключень діятимуть з 11:00 до 23:00.

Раніше «Укренерго» інформувало, що стабілізаційні відключення світла сьогодні планувалися лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Це пояснювалося зниженням споживання у вихідний день. Однак пізніше оператор повідомив, що відключення розпочнуться раніше через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергетичні об’єкти.

📢«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення, не обмежується», – зазначили енергетики.

📅Нагадаємо, за прогнозами фахівців, липень стане найважчим періодом для енергосистеми України, оскільки саме у цей час плануються ремонтні роботи на енергоблоках АЕС.

Також повідомлялося, що двоє людей постраждали в Київській області через ракетну атаку рф в ніч на 23 червня.