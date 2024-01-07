Гривня впала до історичного мінімуму: офіційний курс

13 червня 2024, 20:02

Національний банк України підвищив курс долара до гривні, встановивши новий історичний максимум. Згідно з даними на сайті регулятора, в четвер, 13 червня, офіційний курс на завтра визначено на рівні 40,6908 грн за 1 долар (+0,2467 грн).

📊Попередній рекорд був зафіксований 3 червня і складав 40,5373 грн за долар.

📈Курс євро також різко зріс, досягнувши 43,885 грн (+0,3530 грн).

📈На міжбанківському ринку курс долара підскочив на 26 копійок і становить 40,76-40,78 грн за долар (купівля-продаж) порівняно з попереднім днем.

📈На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок і становить 40,95 грн.

Раніше Нацбанк пояснив різке зростання курсу долара в травні. За даними регулятора, у минулому місяці попит на валюту підвищився на 41%.

Сьогодні стало відомо, що НБУ утретє поспіль знизив облікову ставку. Цей крок сприятиме подальшому пожвавленню кредитування, що є важливим для відновлення економіки, запевнив регулятор.