Україна та Японія підписали безпекову угоду

13 червня 2024, 20:42

Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 13 червня.

📢«Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією.Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу», – написав Зеленський.

За його словами, у 2024 році Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів США та підтримуватиме нашу країну протягом 10 років.

📢«Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення», – заявив Зеленський.

Офіс президента наголосив, що це перша безпекова угода України з державою Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки є безпрецедентними.

📢«Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування», – йдеться у повідомленні.

Також Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів та співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації.

Обидві країни спільно працюватимуть над :

посиленням захисту та відбудови критичної інфраструктури;

зміцненням кібер- та інформаційної безпеки;

забезпеченням вільного судноплавства і безпеки морських шляхів.

📢«Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень», – повідомили в ОП.

Також Японія підтримуватиме українську Формулу миру та посилюватиме санкції проти росії. Токіо співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних активів рф, та у притягненні агресора до відповідальності.

📌Загалом Україна уклала вже 16 безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією. З трьома останніми країнами угоди були підписані в один день – 31 травня.

Раніше у четвер Зеленський анонсував, що безпекові угоди будуть підписані з Японією і США.