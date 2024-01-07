До Італії на саміт G7 прибув Зеленський

13 червня 2024, 18:08

Володимир Зеленський 13 червня прибув на саміт Групи семи, який відбувається в Італії та буде присвячений ситуації в Україні та її подальшій підтримці з боку Заходу. Про це повідомив телеканал Rai News у четвер, 13 червня.

Шостого президента України біля місця проведення саміту, готелю Borgo Egnazia на півдні італійської Апулії, зустріла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Зеленський взяв участь у першій частині саміту Великої сімки, яка була присвячена війні в Україні. Ця частина розпочалася близько 16:00 за київським часом.

Раніше в четвер стало відомо, що країни G7 погодили надання 50 млрд доларів США для України. За інформацією Мінфіну Німеччини, буде застосовано «розумний інструмент», який покаже путіну єдність країн Групи семи.

Також Зеленський анонсував підписання безпекових угод зі США та Японією під час саміту G7.