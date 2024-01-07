 У ніч на 14 червня 2024 року знищено 7 ракет та 17 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 червня 2024, 12:20

У ніч на 14 червня 2024 року знищено 7 ракет та 17 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».

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❗️ Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю – рф);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф);
  • 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

💥 В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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