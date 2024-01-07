У ніч на 14 червня 2024 року знищено 7 ракет та 17 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».
❗️ Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю – рф);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф);
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💥 В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».