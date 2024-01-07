До України повернули тіла 254 полеглих оборонців

14 червня 2024, 12:45

Україна повернула тіла ще 254 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю, 14 червня.

Зазначається, що вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 оборонців з Луганського напрямку та 4 загиблих, тіла яких були передані з моргів на території рф.

📢«Репатріація тіл відбулася за участі Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ перевезуть тіла до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

❗Після ідентифікації тіла полеглих оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

📅Україна та росія регулярно проводять обміни тілами військових. Востаннє такий обмін відбувся 31 травня, коли вдалося повернути тіла 212 оборонців. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла понад 3000 українських військових.