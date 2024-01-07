 До України повернули тіла 254 полеглих оборонців. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
14 червня 2024, 12:45

До України повернули тіла 254 полеглих оборонців

Україна повернула тіла ще 254 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю, 14 червня.

Зазначається, що вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 оборонців з Луганського напрямку та 4 загиблих, тіла яких були передані з моргів на території рф.

📢«Репатріація тіл відбулася за участі Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ перевезуть тіла до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

❗Після ідентифікації тіла полеглих оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

📅Україна та росія регулярно проводять обміни тілами військових. Востаннє такий обмін відбувся 31 травня, коли вдалося повернути тіла 212 оборонців. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла понад 3000 українських військових.

Джерело: "Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими"
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