Російські загарбники здійснили атаку на Селидове, є поранені

14 червня 2024, 13:07

Російські загарбники завдали чергового авіаудару по житловому кварталу в Селидовому, Донецької області, є поранені серед цивільного населення. Про це вранці п’ятниці, 14 червня, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Відповідно до офіційного повідомлення, 13 червня о 21:10 російські військові скинули авіабомбу на житловий район міста. Попередньо відомо, що проти мирного населення росіяни використали авіабомбу УМПБ Д-30СМ.

📢«Унаслідок удару травмовано чотири жінки та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення та забої. Постраждалі є мешканцями приватних і багатоквартирних будинків, де вибуховою хвилею вибило вікна», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе та аптеку.

📅Нагадаємо, 12 червня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 29 отримали поранення, серед яких п'ятеро дітей.

13 червня російські війська атакували Новомосковськ, де постраждали шестеро людей.