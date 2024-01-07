 Чергових ворожих авіаударів зазнав Куп'янський район. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 червня 2024, 13:24

Чергових ворожих авіаударів зазнав Куп'янський район

У ніч з 13 на 14 червня російські війська здійснили чергові авіаудари по прифронтових населених пунктах Харківщини, що спричинило пожежі. Про це повідомила пресслужба ДСНС вранці п’ятниці, 14 червня.

За наданою інформацією, удари призвели до руйнувань у житловому секторі селища Куп'янськ-Вузловий та села Глушківка Куп'янського району. Внаслідок цього зайнялися три житлові будинки загальною площею близько 200 кв.м. та один легковий автомобіль.

📢«За попередніми даними, жертв і постраждалих немає», – зазначається в повідомленні.

📅Раніше повідомлялося, що вночі російська армія атакувала Запорізький район. Ракети влучили у відкриту ділянку місцевості, проте інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Джерело: "ДСНС України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: