 На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на територію ферми та вбили людину. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 червня 2024, 14:14

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на територію ферми та вбили людину

У Херсонській області російські загарбники здійснили атаку за допомогою дрона, скинувши вибухівку на фермерське господарство. В результаті цього, один чоловік загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури в п'ятницю, 14 червня.

Згідно з даними слідства, росіяни скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства в одному з населених пунктів Херсонського району. Вибух призвів до загибелі 53-річного чоловіка, який перебував на подвір’ї. Інший постраждалий отримав медичну допомогу на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалося умисним вбивством.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська, використовуючи FPV-дрон, атакували соціальний автобус на Сумщині. За попередніми даними, три жінки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: "Херсонська обласна прокуратура"
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