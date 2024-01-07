На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на територію ферми та вбили людину

14 червня 2024, 14:14

У Херсонській області російські загарбники здійснили атаку за допомогою дрона, скинувши вибухівку на фермерське господарство. В результаті цього, один чоловік загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури в п'ятницю, 14 червня.

Згідно з даними слідства, росіяни скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства в одному з населених пунктів Херсонського району. Вибух призвів до загибелі 53-річного чоловіка, який перебував на подвір’ї. Інший постраждалий отримав медичну допомогу на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалося умисним вбивством.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська, використовуючи FPV-дрон, атакували соціальний автобус на Сумщині. За попередніми даними, три жінки отримали поранення різного ступеня тяжкості.