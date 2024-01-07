14 червня 2024, 14:25 Повідомлено про підозру колаборантам, які представляють партію путіна у псевдопарламенті «лнр» СБУ повідомила про підозру чотирьом колаборантам, які отримали мандати «народного совета лнр» через фейкові вибори, влаштовані агресором у 2023 році. У серпні минулого року окупанти внесли цих «політиків» до списку кандидатів в «депутати народного совета лнр первого созыва». Усі підозрювані потрапили до незаконного «парламенту» через членство в партії «единая россия» і наразі обіймають «впливові посади» в партійній ієрархії луганського рівня. Так, Олександр Крієренко та Антоніна Машкова – серед керівників луганського регіонального осередку «единой россии»; Світлана Гізай курирує Слов’яносербське відділення партії, Зинаїда Надьон координує партійний проєкт «российское село» на захопленій рашистами Луганщині. Колаборанти легалізують російську окупацію та сприяють поширенню впливу кремлівської політсили на підконтрольній ворогу території. Вони відповідатимуть перед законом за колабораціонізм за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. ❗Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна. Слідчі заходи проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Джерело: " Пресслужба СБУ в Луганській області" irtafax.com