Ситуація щодо російського вторгнення на 15.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 525150 (+1090) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7956 (+20) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15263 (+29) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13855 (+37) од;
- РСЗВ / MLRS – 1103 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 853 (+4) од;
- літаків / aircraft – 359 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11148 (+51);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2293 (+7);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18911 (+57) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2322 (+12).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!