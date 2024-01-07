На Саміті миру анонсовано виділення $1,5 млрд від США для України

15 червня 2024, 15:53

Віцепрезидент США Камала Гарріс (іноді використовується варіант написання Харріс) оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів для підтримки енергетичного сектору та гуманітарних потреб України. Це сталося під час її зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським на Саміті миру у Швейцарії в суботу, 15 червня. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Згідно з повідомленням, кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки народу України. Це включає 500 мільйонів доларів нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 мільйонів доларів раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

📢«Підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців всередині країни та в регіоні», – зазначається в повідомленні.

Гарріс також оголосила, що Державний департамент США, у співпраці з Конгресом, планує виділити додатково 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України, щоб забезпечити українських прикордонників та правоохоронців життєво необхідним обладнанням.

Ці кошти є частиною більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.

📅Нагадаємо, Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру, оскільки його вимоги щодо участі росії не були враховані.