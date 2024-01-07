 На тлі скандалів навколо ТЦК у Міноборони прокоментували ідею скорочення їх повноважень. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
15 червня 2024, 16:04

На тлі скандалів навколо ТЦК у Міноборони прокоментували ідею скорочення їх повноважень

Рішення щодо скорочення та передачі частини повноважень територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) наразі не ухвалене, про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону «Єдині новини». Обговорення щодо цього питання тривають.

Посадовець прокоментував можливість передачі деяких повноважень ТЦК та СП цивільним органам, зазначивши, що поки відповідного рішення немає.

📢«Розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується», – запевнив речник відомства.

Він додав, що наразі, поки що, немає додаткової інформації про ймовірне скорочення повноважень ТЦК та СП та передачу їх іншим органам.

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