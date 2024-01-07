 Під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунав вибух – ЗМІ. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
15 червня 2024, 16:11

Під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунав вибух – ЗМІ

У Полтавській області в суботу, 15 червня, пролунав вибух, після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє Суспільне.

📢«У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була оголошена у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, зокрема, в районі міста Миргород.

✅О 12:14 на Полтавщині було оголошено відбій повітряної тривоги.

📅Нагадаємо, що в ніч проти 5 червня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Раніше ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді, люди під час чергової російської атаки не постраждали.

Джерело: "Суспільне"
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