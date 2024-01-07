15 червня 2024, 16:11 Під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунав вибух – ЗМІ У Полтавській області в суботу, 15 червня, пролунав вибух, після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє Суспільне. 📢«У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху», – йдеться у повідомленні. Повітряна тривога була оголошена у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, зокрема, в районі міста Миргород. ✅О 12:14 на Полтавщині було оголошено відбій повітряної тривоги. 📅Нагадаємо, що в ніч проти 5 червня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Раніше ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді, люди під час чергової російської атаки не постраждали. Джерело: "Суспільне" irtafax.com